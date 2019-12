Léo Torres vai para Interlagos em busca do título nacional da Sprint Race

//

Se há um campeonato no automobilismo brasileiro em que os paranaenses marcam presença em quantidade e qualidade, é a Sprint Race. Os pilotos do Estado ou levam títulos ou terminam bastante próximos. Situação que se repete na atual temporada, que chega ao fim no sábado, 21, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. As duas últimas corridas do ano indicarão os campeões brasileiros e, em duas categorias PRO e GP, as chances de o título ir mais uma vez para o Paraná são grandes.

O curitibano Léo Torres é um dos favoritos ao título do torneio da Sprint Race Brasil. Participou das cinco etapas do calendário nacional da competição: Londrina – 1ª e 5ª etapas; Interlagos – 2ª etapa; Cascavel – 6ª etapa e Velo Città – 8ª etapa. As demais etapas da temporada contaram pontos para a Sprint Internacional Cup.

“A temporada tem sido bastante positiva. O importante é que sempre conseguimos ser consistentes, e é isso que precisamos manter para as duas corridas finais”, analisa Léo. “Tem muitos competidores de alto nível e isto me motiva ainda mais em buscar o título”, complementa.

“O pensamento positivo é sempre para qualquer corrida que vá participar, mas o resultado não depende só de mim, pois como eu corro em dupla dependo do resultado do meu parceiro para chegar ao objetivo, que é vencer o campeonato. Estamos encostados nos primeiros colocados do campeonato, há apenas três pontos de diferença”, destaca.

O competidor está determinado ao desafio de colocar o seu nome no hall da fama da histórica competição, que terá 75 pontos em jogo na nona e última etapa, sendo 15 pontos na classificação, com mais 25 pontos em cada corrida. “Estou treinando muito no simulador da PepperSim, academia e no kart, para ter mais ritmo de corrida, e aprimorar os reflexos e para desempenhar o meu melhor nesta final”, afirma.

Léo Torres e Vinny Azevedo, do SR#99, acumulam 170 pontos na classe GP. “Estamos com uma estratégia, e vamos para o tudo ou nada! Preciso classificar à frente do nosso oponente direto na classificação para tirar alguns pontos de diferença, e ganhar a primeira bateria para abrir uma diferença entre nós. Aí o restante é com o Vinny, que vai precisar pontuar também para levarmos o caneco para casa”, ressalta Torres.

Léo tem uma relação de muito carinho com o autódromo de Interlagos. A pista, extremamente técnica e seletiva, privilegia muito os pilotos arrojados e precisos, características marcantes no estilo de pilotagem do curitibano.

“Interlagos é demais! Melhor pista do Brasil, traçado é irado, com muita área de escape, ou seja, pode levar o carro até o limite. Conquistei um p2 na minha estreia na temporada 2018 na categoria PRO, e já me apaixonei pelo circuito. E na temporada 2019 fiz um terceiro, mas tivemos imprevistos nessa etapa, então acredito que para a final, sem lastro, o resultado pode ser melhor”, finaliza o piloto.

Na sexta-feira, 20, acontecem os treinos oficiais e o classificatório único a partir das 16h25. No sábado, 21 de dezembro, serão realizadas as corridas, a primeira corrida às 9h10 e a prova final está marcada para as 13 horas, ambas com transmissão ao vivo pelo Youtube (Acelerados) e no site da Sprint Race em seus canais de mídia.

Léo Torres é patrocinado por Link Monitoramentos, PepperSim e Vodka Ministry.

PROGRAMAÇÃO GRANDE FINAL – INTERLAGOS

Sexta-feira, 20/12/2019

09h20 às 10h00 – 1º Treino OFICIAL

12h55 às 13h35 – 2º Treino OFICIAL

16h25 às 16h50 – Classificatório individual

Sábado, 21/12/2019

Corrida 1

09h10 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta

Corrida 2

13h00 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta

13h30 – Pódio

Classificação da Sprint Race Brasil

GP

1) #17 Daniel Coutinho/Josimar Jr, 173 pontos

2) #99 Léo Torres / Vinny Azevedo, 170

3) #19 Rafael Seibel /Luciano Zangirolami, 151

4) #85 Eduardo Menossi/ Marcelo Brisac, 135

5) #09 Cassio Cortes, 125

6) #03 Alex Seid /Marcelo Henriques, 118

7) #55 Caê Coelho, 118

8) #44 Luiz Arruda, 88

9) #77 Marcus Perez, 37

10) #79 Nelson Monteiro/ Leo Sanchez, 22

PRO

1) #82 Gerson Campos, 181 pontos

2) #858 João Rosate / Bruno Smielevski, 180

3) #07 Kau Machado / Dante Fibra, 165

4) #18 Pedro Lopes, 160

5) #73 Francesco Franciosi, 143

6) #61 Lucca Croce, 100

7) #61 Allan Croce, 80

7) #28 Vinicius Kwong, 71

8) #78 Franco Pasquale, 42

9) #78 Sergio Ramalho, 39

10) #77 Rodrigo Elger / Nathan Brito, 38

Classificação do campeonato Overall após oito etapas:

GP

1) #17 Daniel Coutinho, 288 pontos

2) #17 Josimar Jr, 251

3) #19 Rafael Seibel, 247

4) #99 Vinny Azevedo, 218

5) #55 Caê Coelho, 174

6) #99 Léo Torres, 170

7) #85 Eduardo Menossi, 167

8) #44 Luiz Arruda, 162

9) #19 Luciano Zangirolami, 151

10) #85 Marcelo Brisac, 135

PRO

1) #858 João Rosate / Bruno Smielevski, 286 pontos

2) #18 Pedro Lopes, 262

3) #07 Kau Machado / Dante Fibra, 251

4) #82 Gerson Campos, 251

5) #61 Lucca Croce, 162

6) #73 Francesco Franciosi, 143

7) #61 Allan Croce, 140

8) #28 Vinicius Kwong, 113

9) #111 Dudu Barrichello e Rubinho Barrichello, 45

10) #78 Franco Pasquale, 42

Crédito fotos: Luciano Santos e Rodrigo Guimarães

As duas corridas da nona e última etapa terão largadas às 9h10 e 13 horas



(Luciano Santos/SiGCom)

Léo Torres é o vice líder da categoria GP



(Luciano Santos/SiGCom)

Os últimos treinos oficiais do ano serão realizados na sexta-feira, 20/12



(Rodrigo Guimarães)

Léo Torres estará a bordo do SR#99 em Interlagos



(Rodrigo Guimarães)

Grande final da Sprint Race será no autódromo de Interlagos



(Luciano Santos/SiGCom)







