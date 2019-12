Shelby GT 350 – 1965

Primeira versão de performance do Mustang, o Shelby GT350 é um clássico dos esportivos. Equipado com motor V8 de 310 cv, oferecia uma cor única que o tornou marcante: branco Wimbledon com faixas azuis. O modelo também era chamado de Cobra, em referências aos esportivos de dois lugares que a Shelby produzia naquela época.

Ele tem também transmissão manual de quatro velocidades, freios dianteiros a disco e tambores traseiros reforçados. Desenvolvido especialmente para as pistas, venceu três anos consecutivos na categoria B-Production da SCAA. Nos anos seguintes, passou a oferecer novas opções de cores, bancos traseiros e transmissão automática, assumindo um perfil mais urbano para atender o público.