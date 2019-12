Campanha Caverna do Dragão ganha dois prêmios: “Melhor Comercial de TV Produto” pelo Top Car TV 2019 e “Melhor Campanha de 2019” pela Propmark

A campanha publicitária Caverna do Dragão, criada para o lançamento do Renault Kwid Outsider pela DPZ&T, venceu como o “Melhor Comercial de TV Produto” na 18ª edição do Prêmio Top Car TV. Os júris dos três prêmios do Top Car TV 2019, que inclui também Top Truck TV e Top Moto TV, são compostos por 47 jornalistas especializados no segmento automotivo. O júri inclui somente profissionais que atuam em televisão ou internet e que produzem matérias em vídeo.

O filme Caverna do Dragão, que apostou na memória afetiva dos brasileiros, criando um episódio final, em live action, para os personagens da série animada que marcou as décadas de 1980 e 1990, também foi eleito como a melhor campanha do ano no especial “Os melhores da comunicação 2019” da Propmark. O júri é composto por mais de 100 profissionais do mercado publicitário. “É um reconhecimento excepcional para um trabalho de excelência criativa e cuidadoso planejamento estratégico que levou a dobrar os objetivos de vendas”, afirma Federico Goyret, diretor de Marketing da Renault do Brasil.

A campanha Caverna do Dragão apresentou o conceito “Deixe o Impossível Para Trás”, que traçou um paralelo com as aventuras diárias dos jovens Hank, Sheila, Diana, Bobby, Eric e Presto pelos encantos e perigos de um reino de fantasia enquanto tentam descobrir um modo de retornarem para casa. Filmado na Argentina, perto da fronteira com Bolívia e Chile, o live-action produzido pela Saigon e dirigido por Vellas preservou todos os códigos do desenho, mas com o cuidado de não infantilizar a produção, já que a animação original foi realizada em 2D. O Senhor dos Anéis, O Hobbit e Game of Thrones foram fontes de inspiração para trazer um aspecto contemporâneo à campanha, desde a seleção do casting e do acting dos personagens até a confecção dos figurinos e o trabalho de pós-produção para a composição do dragão Tiamati, da Uni e do temido Vingador.