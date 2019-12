Sprint Race decidirá título 2019 em Interlagos

São Paulo, SP – Em uma temporada acirrada da Sprint Race, e após oito etapas e 16 corridas disputadas, o Campeonato chega à etapa final que será realizada nos dias 20 e 21 de dezembro, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista. Pilotos sonham com pontos que podem ser primordiais para a classificação final.

O paulistano Rafael Seibel afirma que está bastante otimista para o último desafio do ano, visto que tanto ele como Luciano Zangirolami no comando do carro #19, costuma ter bons resultados em Interlagos. “Estamos vindo de ótimas conquistas no Velo Cittá, onde fomos os maiores pontuadores do final de semana e voltamos para a briga pelo título com força. Sem o uso do lastro a tendência é termos uma etapa ainda mais emocionante que irá definir o campeão da temporada! Estamos confiantes!”, destaca o piloto.

Josimar Junior, do SR#17, que lidera a tabela na GP ao lado de Daniel Coutinho se diz ansioso para a etapa com classificação valendo 25 pontos e as duas corridas com mais 25 pontos em cada uma. “Esperávamos chegar bem em Interlagos, mas a liderança foi uma surpresa positiva e agora vamos fazer de tudo para levar o campeonato da GP. Estamos nos preparando da melhor forma possível e creio que temos grandes chances de sermos campeões”, comenta o piloto pernambucano.

O experiente Kau Machado destaca que ele e seu companheiro Dante Fibra, na divisão do SR#07, estão preparados para buscar os pontos para a conquista do título. “A expectativa é muito boa, pois chegamos mais uma vez na última etapa, com condições reais de título, isso me alegra bastante, pois tivemos um dos anos mais competitivos da história da Sprint Race e pudemos acompanhar este ritmo forte, durante o ano todo”, diz o curitibano.

“Estamos bem no emocional e no físico para enfrentar esta batalha do dia 21, onde esperamos contar com um pouco de sorte para tirarmos esta diferença de 16 pontinhos que separam o líder de nós. Como teremos 75 pontos em jogo, acredito que podemos montar uma boa estratégia para buscar mais este título”, acrescenta Kau.

Léo Torres tem ótimo retrospecto em Interlagos e os resultados o motivam para seguir em evolução. “Fiz um segundo lugar na minha estreia na temporada 2018 na categoria PRO, e já me apaixonei pelo circuito que é demais! Melhor pista do Brasil, traçado é irado, com muita área de escape, ou seja, pode levar o carro até o limite. Este ano fiz um terceiro, então acredito que para a final, sem lastro, o resultado pode ser melhor”, conta o curitibano que reveza o SR#99 com Vinny Azevedo. “O foco é grande com treino no simulador da PepperSim, academia e no kart para desempenhar o meu melhor nesta final”, ressalta.

Bruno Smieleviski e João Rosate a bordo do #858 farão o possível para manter a liderança e levar o título. “Temos ótimas expectativas, mas o que me preocupa é que nas últimas etapas não estávamos com um bom desempenho. O que nos anima foi a nossa dobradinha na segunda etapa, também realizada em Interlagos. Além disso, na última etapa, o lastro dos carros será retirado, algo que pode nos favorecer bastante, já que somos rápidos nessa pista”, declara o catarinense.

Acesse http://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2019/ para ver as tabelas de classificação completas da temporada.

Os pilotos entrarão na pista de 4.315 metros para os treinos oficiais na sexta (20) às 09h20 e às 12h55. Já o classificatório único para formar o grid de largada será às 16h25, com 35 minutos de duração. No sábado, 21, acontece a corrida de abertura da rodada marcada para as 09h10, sendo que a segunda e última prova do ano às 13h00.

As corridas da oitava temporada contam com exibição para todo o Brasil pelos canais Play TV, Programa Acelerados – na SBT e no YouTube (youtube.com/acelerados), Programa Auto+ , na RedeTV! e no Programa National Sports Channel.

A Sprint Race Brasil conta com o patrocínio da aQuamec, Yokohama, Militec1, Permabond, Fremax, Motul e Vivamil.

PROGRAMAÇÃO GRANDE FINAL – INTERLAGOS

Sexta-feira, 20/12/2019

09h20 às 10h00 – 1º Treino OFICIAL

12h55 às 13h35 – 2º Treino OFICIAL

16h25 às 16h50 – Classificatório individual

Sábado, 21/12/2019

Corrida 1

08h30 – Alinhamento dos carros

09h05 – Placa de 5 minutos

09h10 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta

Corrida 2

11h00 – Alinhamento dos carros

12h55 – Placa de 5 minutos

13h00 – Saída para volta de aquecimento + 23 min + 1 volta

13h30 – Pódio

CALENDÁRIO 2019

Etapa 1 – 24/03 – Londrina – BRA

Etapa 2 – 20/04 – São Paulo – BRA (#SprintSuperPole)

Etapa 3 – 30/06 – Homestead – EUA (#SprintInternationalCup)

Etapa 4 – 07/07 – Sebring – EUA (#SprintInternationalCup)

Etapa 5 – 07/09 – Londrina – BRA (#SprintNightChallenge)

Etapa 6 – 28/09 – Cascavel -BRA #SprintInverseRace)

Etapa 7 – 19/10 – Rivera – URU (#SprintGuestDriver / #SprintInternationalCup)

Etapa 8 – 30/11 – Velo Città – BRA (#SprintSetupFree)

Etapa 9 – 21/12 – São Paulo – BRA (#SprintMatchPoint)

