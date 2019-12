BMW é a moto oficial do Rally Ecológico

Lançamento do Rally Ecológico Cuiabá 2020 aconteceu no dia 27 de novembro



A BMW é anunciada como a mais nova parceira do Rally Ecológico Cuiabá 2020



A largada do 12º Rally Ecológico será no dia 04 de abril, no Parque Tia Nair



Com largada no dia 04 de abril, do Parque Tia Nair, em Cuiabá (MT), a 12ª edição do Rally Ecológico recebeu um importante reforço que tornará o evento ainda mais grandioso. Representada pela concessionária Munique Motors – que revende as Big Trails no estado –, a BMW se incorpora a competição e estará junto nas trilhas, no plantio das mudas de árvores e no Lago Manso. As inscrições para o Ecológico estão abertas em www.cronorally.com.br, nas categorias 4×4 (Máster e Expedition), Turismo (4×2), Toyota, Motos e UTV.

O diretor geral do Rally Ecológico, Luiz Galvan, deu as boas-vindas a BMW. “A chegada da BMW é um divisor de águas no evento; aumenta nossa responsabilidade e abre espaço para a divulgação de produtos, marcas e empresas preocupadas com a preservação do meio ambiente, o esporte, lazer, turismo e, é lógico, o espírito de aventura”, disse Galvan.

O gerente de vendas da Munique Motors, Valmir Roncada, já pilotou em trilhas e comanda passeios com os clientes há muitos anos pelo mundo afora e, certamente, aprovou a ideia. “É uma excelente oportunidade de mostrar a qualidade da marca, divulgar os produtos e contribuir com o meio ambiente e as ações sociais que o evento oferece, como por exemplo, a doação de alimentos. Tudo isso vem de encontro com a política da empresa. Somos parceiros”, comentou Roncada.

Entre as motos a serem expostas nos eventos que antecedem o Ecológico, nos próximos cinco meses está a nova BMW F 850 GS Adventure, que tem duas versões: Sport e Premium. O que diferencia uma da outra são vários itens eletrônicos, faróis auxiliares e os suportes para as malas laterais na versão mais cara, a Premium. Produzida na fábrica do BMW em Manaus (AM), a nova moto teve a produção antecipada para agradar ao público apaixonado pelo estilo bigtrail.

A BMW F 850 GS Adventure é uma motocicleta referência em seu segmento. O novo modelo vem totalmente renovado e com muitos atrativos, onde sua irmã maior – R 1250 GS – é uma das motos mais vendidas.

A nova moto ganhou design que incorpora o espírito aventureiro, com proteções laterais do motor, carenagem e tanque de combustível com capacidade para 23 litros. O motor de dois cilindros oferece 80 cv de potência a 6.250 rpm e 9,2 kgf.m de torque a 6.250 rpm – menos do que oferecia a versão anterior, apesar do aumento de capacidade cúbica, em função da rigorosa legislação brasileira estabelecida no PROMOT, que limita emissão de gazes e de ruído. Na versão vendida na Europa, este motor oferece 95 cv de potência.

A nova F 850 GS Adventure possui uma ampla lista de equipamentos de série nas duas versões, que inclui acelerador eletrônico, freios ABS, controle automático de estabilidade (ASC), banco conforto, lanterna traseira em LED, para-brisa com ajuste de altura, computador de bordo, protetor de mãos, descanso lateral com inibidor de partida, imobilizador eletrônico, ajuste dos manetes de freio e embreagem. Mas o destaque está na eletrônica, com os diferentes modos de pilotagem – “Rain”, “Road”, “Dynamic” e “Enduro”, que ajustam o comportamento da motocicleta baseado nas condições de piso e clima para manter a segurança da tocada de cada piloto.

A versão Sport oferece farol em LED, manoplas aquecidas, para-brisa Sport e banco Rallye. Já a versão Premium inclui luzes adicionais em LED, controle de tração dinâmico (DTC), ajuste dinâmico de suspensão, sistema de partida sem chave (Keyless), luz de posição diurna (DRL), assistente de troca de marchas “Pro”, modo de pilotagem “Pro”, monitoramento de pressão dos pneus, controle de velocidade de cruzeiro (cruise control), piscas em LED, ABS “Pro”, suporte de malas laterais e sistema de conectividade com painel TFT colorido de 6,5 polegadas. A nova BMW F 850 GS Adventure está disponível nas cores cinza (Premium) e azul (Sport).

G310 GS

Outra novidade da marca é a primeira trail compacta da marca alemã, a BMW G310 GS que vem equipada com o mesmo motor monocilíndrico de 313 cc da G310 R, que gera 34 cv de potência e 2,85 kgfm de torque, ligado ao câmbio de 6 marchas com relação final encurtada em relação à naked. Outras diferenças ficam por conta da posição de pilotagem mais ereta e das suspensões de curso mais longo (180 mm), com bengalas invertidas na dianteira e braço oscilante de alumínio monoamortecido na traseira. O quadro é tubular de aço, com a seção traseira (sub-frame) aparafusado para maior rigidez.

As rodas são de liga-leve aro 19″ na frente (contra 17″ da R) e 17″ atrás (mesma medida da naked). Os freios são a disco nas duas rodas (300 mm na frente e 240 mm atrás), com ABS de série. Vale o registro a presença de malhas de aço nos flexíveis dos freios, que evitam a dilatação dos tubos.







