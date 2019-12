Kart: Enzo Vidmontiene encerra temporada da Orlando Cup com duas vitórias na Flórida

Destaque brasileiro no kartismo americano em 2019, o jovem Enzo Vidmontiene disputou a etapa final da Orlando Cup no último final de semana e conquistou mais duas vitórias na categoria Mini. O piloto paulista largou na pole e triunfou nas duas corridas do domingo, garantindo a terceira colocação geral na etapa após enfrentar problemas no classificatório e nas provas de sábado.

“Nosso dia foi bem melhor no domingo e foi bastante especial fechar o torneio com duas vitórias e pódio na classificação geral do final de semana. Começamos tendo que nos adaptar rapidamente no sábado, pois não pude participar dos treinos na sexta-feira e largamos na parte de trás do grid no início do final de semana. Crescemos muito durante a etapa e estou muito contente com toda a temporada que fizemos em 2019. Só tenho a agradecer a todos que sempre me ajudam”, diz Enzo, que tem apoio de America Parts, Racepak, Benik e Legree Racing motores.

Vidmontiene chegou aos EUA em 2018 depois de conquistar o título brasileiro de kart na categoria Mirim. Após alguns meses de adaptação com os novos equipamentos, o piloto logo começou a despontar e conquistar vitórias em todos os campeonatos que tem disputado. Enzo conquistou seu primeiro título nos EUA em agosto deste ano ao ser campeão do Sunshine State Karting Challenge na categoria Micro. O piloto também conquistou vitórias no Florida Winter Tour e subiu no pódio no SKUSA.

“Foi um ano sensacional para mim. Aprendi muita coisa aqui nos EUA porque o nível dos torneios é muito alto, então tenho certeza de que evoluí bastante como piloto e ainda vou evoluir bastante em 2020. Agora vamos com tudo neste final de semana em Homestead para fechar o ano com chave de ouro”, diz Enzo.

A última etapa do torneio do Karting Challenge acontecerá em Miami, na Flórida, e fechará o calendário do piloto paulista em 2019.

Foto:Divulgação