Stock Light: Em ascensão na tabela, Motortech Competições quer fechar o ano no topo

Depois de emplacar três pódios seguidos nas três últimas etapas, com resultados expressivos, que colocaram Gabriel Robe no pódio com quatro segundos lugares, em seis corridas – com pódio no Velopark, em Cascavel e em Goiânia, onde foi o maior pontuador da etapa – o time chefiado por Adilson Morari chega para a oitava etapa do campeonato com o objetivo de somar o maior número de pontos possíveis.

“Hoje ocupamos o segundo lugar na tabela de equipes e conquistarmos esse vice seria um excelente resultado, já que enfrentamos alguns problemas nas primeiras etapas e conseguimos com muito trabalho e união retomarmos nosso lugar entre as melhores equipes. O Gabriel retornou ao time e teve um salto gigante na tabela, onde hoje é o terceiro colocado. O Márcio (Campos) teve alguns azares durante o ano, mas venceu em Interlagos na nossa última passagem no circuito, então tudo isso nos deixa muito confiante”, destacou o chefe de equipe tricampeão da categoria, com Campos, em 2015 e 2016, e Robe em 2017.

“Estamos nos destacando nos treinos e os pódios mostraram que estamos no caminho certo. Temos que buscar pequenos detalhes, tanto de acerto quanto de pilotagem e estratégia. São coisas que podem fazer toda a diferença na super final. Além disso, a última corrida do ano conta com pontuação dobrada”, analisou.

As atividades de pista em Interlagos começam nesta sexta-feira, com a realização de dois treinos livres. No sábado pela manhã será disputada mais uma sessão livre, enquanto a classificação está marcada para as 11h30.



Domingo, a última etapa da temporada 2019 da Stock Light terá sua largada às 11h53. Serão 30 minutos de prova mais uma volta, além de pit stop obrigatório para reabastecimento. O canal por assinatura Band Sports e o canal da categoria no YouTube transmitem a corrida ao vivo.

Foto: Vanderley Soares