Fórmula Master de Kart: Bicampeão, Alberto Otazú quer aumentar recorde de vitórias

Bicampeão e maior vencedor da história da Fórmula Master de Kart, o piloto Alberto Otazú (Bianchi Automóveis/AVSP/Rolley Ball/No Fire Services/Cardoso Funilaria e Pintura/Speed Truck) vai disputar a partir das 22 horas desta quinta-feira (12/12) da 10ª e última etapa do campeonato no Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP). E vai com a mesma sede de vitória de sempre, para não deixar ninguém carimbar a sua faixa de campeão antecipado da temporada, e para ampliar o seu recorde de 23 vitórias em 30 participações no certame.

“O meu título de bicampeão já está garantido, mas vou correr com a mesma vontade de vencer. Tomara que dê certo”, planeja Alberto Otazú, que foi campeão da F-Master em 2017 e vice-campeão no ano passado, a despeito de ter vencido a maioria das etapas.

Com sete vitórias, uma segunda e uma oitava colocações, Alberto Otazú garantiu o seu primeiro dos três títulos de campeão no kartismo em 2019. Nesta temporada ele já soma 83 pódios, com 36 vitórias, 21 pole positions e 21 voltas mais rápidas em todos os certames em que participou.

“Desta vez quero levar mais dois troféus pra casa. Um desta etapa final e o outro de campeão. Foi muito bom correr na Fórmula Master, e melhor ainda travar belos duelos com o meu amigo Edu Abrantes, um dos melhores pilotos de kart que já conheci”, garante Otazú.

Na categoria Super Graduados, para pilotos com mais de 53 anos, Valdo ‘Nenê’ Gregório também já garantiu o título de campeão antecipadamente.

Confira a pontuação bruta da categoria Sênior da Fórmula Master após nove etapas:1) Alberto Otazú, 283; 2) Bruno Freitas, 242; 3) Eduardo Abrantes, 231; 4) Gabriel Gregório, 226; 5) Marcelo Argenton, 190; 6) Marcos Victorino, 155; 7) Maurício Pontes, 154; 8) Fábio Cunha, 96; 9) Fábio Cedro, 106; 10) Vanessa Vieira, 102; 11) Irceu Ribeiro, 96; 12) Enzo Sala, 81; 13) André Milan, 44; 14) Marcelo Soufia e João Vitor Gregório, 37; 16) Bruno Viegas, 25; 17) Agnaldo Silva, 24; 18) Ricardo Parpinelli, Vinny Azevedo e Murillo Zaza, 22; 21) Peterson Rodrigues, 20.

Confira a pontuação bruta da categoria Super Graduados da Fórmula Master após nove etapas: 1) Valdo Gregório, 269; 2) Aratangy Mendonça Orsi, 256; 3) Flávio Perillo, 249; 4) Jean Carlo Szepilovski, 232; 5) Fausto Freitas, 167; 6) Luiz Saraiva, 85; 7) Cleto Freitas, 82; 8) Walter Lester, 80; 9) Miguel Sacramento, 58; 10) Maurizio Sala, 52; 11) J. Alberto Otazú, 26.

O Campeonato Fórmula Master tem o patrocínio de MegStar Speedwear e Alex F1 Pinturas. Visite www.formulamaster.net.br

Alberto Cesar Otazú tem o apoio de Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP), Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e Pintura, Rolley Ball, Speed Truck, No Fire Services. O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada.

Valdo Gregório (E) e Alberto Otazú (D), campeões antecipados da F-Master



(Divulgação)

Alberto Otazú é bicampeão antecipado da Fórmula Master



(Foto: Emerson Santos)







